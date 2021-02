Calciomercato Sassuolo, Carnevali svela: “La Juventus ha provato a prendere Scamacca. Ecco la formula che non mi ha convinto” (Di martedì 2 febbraio 2021) Abbiamo parlato con la Juventus per Scamacca.Questa la forte rivelazione del direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervenuto alla deadline della finestra invernale di Calciomercato. Il dirigente della compagine neroverde - in esclusiva ai microfoni di Sky Sport - ha dichiarato come la Juventus, in queste ultime ore, si sia fortemente interessata all'attaccante attualmente in forza al Genoa ma di proprietà del club emiliano. Una affare che, tuttavia, non è stato portato a termine da Paratici e dalla sua squadra mercato, per via di una formula di prestito che, a detta di Carnevali, non era nei piani né del giocatore né della stessa società di Reggio Emilia. Ecco le sue parole in merito a questo 'caso' dell'ultimo ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) Abbiamo parlato con laper.Questa la forte rivelazione del direttore sportivo delGiovanni, intervenuto alla deadline della finestra invernale di. Il dirigente della compagine neroverde - in esclusiva ai microfoni di Sky Sport - ha dichiarato come la, in queste ultime ore, si sia fortemente interessata all'attaccante attualmente in forza al Genoa ma di proprietà del club emiliano. Una affare che, tuttavia, non è stato portato a termine da Paratici e dalla sua squadra mercato, per via di unadi prestito che, a detta di, non era nei piani né del giocatore né della stessa società di Reggio Emilia.le sue parole in merito a questo 'caso' dell'ultimo ...

