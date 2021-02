Calciomercato Parma: obiettivi Pellè e Callejon. Le ultime (Di lunedì 1 febbraio 2021) Calciomercato Parma: gialloblù scatenati in questo ultimo giorno di mercato, obiettivi Graziano Pellè e José Maria Callejon Parma scatenato sul mercato. Secondo Gianluca Di Marzio i crociati avrebbero messo nel mirino sia José Maria Callejon che Graziano Pellè. Il primo non sta trovando grande spazio nello scacchiere di Prandelli e vorrebbe quindi cambiare aria. Il secondo, invece, è svincolato ed è sempre in cerca di una squadra. Previsti aggiornamenti nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021): gialloblù scatenati in questo ultimo giorno di mercato,Grazianoe José Mariascatenato sul mercato. Secondo Gianluca Di Marzio i crociati avrebbero messo nel mirino sia José Mariache Graziano. Il primo non sta trovando grande spazio nello scacchiere di Prandelli e vorrebbe quindi cambiare aria. Il secondo, invece, è svincolato ed è sempre in cerca di una squadra. Previsti aggiornamenti nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com

