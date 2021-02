Calciomercato Parma | è fatta per Pellè | l’ex Shandong Luneng pronto a tornare in Italia I dettagli

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Grazianoin.Secondo quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb', l'attaccante classe 1985 - attualmente svincolato dopo aver risolto il contratto che lo legava allo- sarebbe ad un passo dal. Il club gialloblù avrebbe individuato nel centravanti originario di San Cesario di Lecce il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Roberto D’Aversa.Nelo,dovrebbe firmare un contratto di sei mesi, con opzione per un eventuale rinnovo al termine della stagione corrente. Mancherebbe soltanto la firma.

