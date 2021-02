Calciomercato, l’ultimo giorno LIVE (Di lunedì 1 febbraio 2021) Calciomercato, le notizie di lunedì 1 febbraio 2021. Si conclude la sessione invernale. Possibili colpi last minute? MILANO – Calciomercato le notizie di lunedì 1 febbraio 2021. Si chiude la sessione invernale. Colpi in arrivo oppure una giornata senza particolari acquisti? Calciomercato, le trattative e le ufficialità dell’ultimo giorno Di seguito le ultime trattative e le ufficialità di lunedì 1 febbraio. Diversi i movimenti possibili. 14.05 – Il Parma pensa a Pellè e Callejon. 14.00 – Ufficiale una doppia cessione in casa Cagliari: Caligara passa all’Ascoli, Pajac al Cagliari. 13.30 – Christian Maggio rescinde il contratto con il Benevento. Per lui possibile futuro in B e C. 12.30 – Lo Spezia potrebbe sondare il terreno per Rispoli (Crotone) dopo il no di Santon. 12.00 – ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021), le notizie di lunedì 1 febbraio 2021. Si conclude la sessione invernale. Possibili colpi last minute? MILANO –le notizie di lunedì 1 febbraio 2021. Si chiude la sessione invernale. Colpi in arrivo oppure una giornata senza particolari acquisti?, le trattative e le ufficialità delDi seguito le ultime trattative e le ufficialità di lunedì 1 febbraio. Diversi i movimenti possibili. 14.05 – Il Parma pensa a Pellè e Callejon. 14.00 – Ufficiale una doppia cessione in casa Cagliari: Caligara passa all’Ascoli, Pajac al Cagliari. 13.30 – Christian Maggio rescinde il contratto con il Benevento. Per lui possibile futuro in B e C. 12.30 – Lo Spezia potrebbe sondare il terreno per Rispoli (Crotone) dopo il no di Santon. 12.00 – ...

