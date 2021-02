Calciomercato Juventus, Raiola lo offre ai bianconeri: la risposta di Paratici (Di lunedì 1 febbraio 2021) In queste ultime ore di Calciomercato, la Juventus potrebbe tentare un ultimo assalto per l’acquisto di una quarta punta. Il nome caldo sarebbe quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, club con il quale i contatti sarebbero proseguiti anche nel corso della nottata. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio in Serie A: pista sempre più calda Il profilo dell’attaccante classe 1999 sarebbe diventato l’obiettivo principale dei dirigenti bianconeri, tanto che, secondo Calciomercatoweb.it, avrebbero rigettato un’offerta avanzata dall’agente Mino Raiola, da sempre in buoni rapporti con la Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, spunta il retroscena: "E' stato proposto alla Juve" Andrea Pinamonti, attaccante ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) In queste ultime ore di, lapotrebbe tentare un ultimo assalto per l’acquisto di una quarta punta. Il nome caldo sarebbe quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, club con il quale i contatti sarebbero proseguiti anche nel corso della nottata. LEGGI ANCHE:, scambio in Serie A: pista sempre più calda Il profilo dell’attaccante classe 1999 sarebbe diventato l’obiettivo principale dei dirigenti, tanto che, secondoweb.it, avrebbero rigettato un’offerta avanzata dall’agente Mino, da sempre in buoni rapporti con la. LEGGI ANCHE:, spunta il retroscena: "E' stato proposto alla Juve" Andrea Pinamonti, attaccante ...

