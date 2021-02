Calciomercato Juventus | obiettivo momentaneamente sfumato | Paratici sempre vigile

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Durante le ultime settimane di, laavrebbe concentrato la maggior parte dei propri sforzi alla ricerca di una quarta punta. Tanti i profili sondati, di giocatori che avrebbero semplicemente assunto il ruolo di vice-Morata, tra cui anche quello di Joshua Zirkzee, da poche ore neo-attaccante del Parma. LEGGI ANCHE:, scambio in Serie A: pistapiù calda I bianconeri avrebbero intravisto nel 19enne delle qualità eccezionali, il quale si sarebbe distinto nel Bayern Monaco in quelle poche apparizioni collezionate entrando al posto di Robert Lewandowski. 12 presenze e 4 gol per lui in Bundesliga: un bottino niente male. LEGGI ANCHE:, possibile tentativo last minute di ...