Calciomercato Juventus | ennesima offerta sul piatto | altro rifiuto di Paratici

(Di lunedì 1 febbraio 2021) In queste ultime ore di, sul tavolo delle trattative dellasarebbero pervenute diverse offerte interessanti per l’acquisto di Merih Demiral. Il difensore turco non sarebbe soddisfatto dello scarso minutaggio concessogli finora da Andrea Pirlo e starebbe prendendo in considerazione l’idea di lasciare la Continassa. LEGGI ANCHE:, ultime chance per: obiettivo in Premier Ipotesi che al momento i bianconeri non avrebbero intenzione di valutare, in quanto il classe 1998 sarebbe ritenuto uno dei giocatori intorno al quale costruire ladel futuro. LEGGI ANCHE:, uomo chiave in scadenza 2022: pericolo offerte dall'estero Merih Demiral, difensore della ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - tuttosport : #Juve, #Khedira ai saluti: riparte dall'#Hertha - DiMarzio : #Calciomercato - Con #Aké in bianconero, la #Juventus torna a chiedere informazioni su #Aouar - FRANCESKORAPAJ4 : RT @GiovaAlbanese: È arrivato Claudio #Chiellini: anche la #Juventus è presente allo Sheraton, sede del #calciomercato ?? - CM1992BW : Ma fatemi capire quale attaccante vorreste? Con CR7 Morata Kulu e Dybala, 4 posti per 2 ruoli, chi ci serve? Scamac… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube Barella in Inter -@ Getty Images, Legrottaglie a CMIT TV: 'Segnalai Barella alla ...L'attaccante 35enne, reduce dall'esperienza in Cina allo Shandong Luneng, è già stato accostato anche a Inter ee sarebbe ora nel mirino del club emiliano. Per restare aggiornato con le ...SERIE B - Chiuso in prestito il colpo per il centrocampo Due colpi importanti messi a segno per il centrocampo nella seconda parte del calciomercato invernale 2021. Il direttore sportivo dell'Ascoli C ...L'Ascoli rinforza ulteriormente la linea mediana di mister Andrea Sottil ingaggiando in prestito secco dal Cagliari fino al termine della stagione il 20enne centrocampista Fabrizio Caligara, legato ai ...