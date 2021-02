Calciomercato, i colpi dell’ultimo giorno: Pellè al Parma, Rugani al Cagliari. Khedira lascia la Juventus (Di lunedì 1 febbraio 2021) Calciomercato, le notizie di lunedì 1 febbraio 2021. Si conclude la sessione invernale. Ecco i colpi last minute. MILANO – Calciomercato le notizie di lunedì 1 febbraio 2021. Si chiude la sessione invernale. Sono due i colpi last minute: Graziano Pellè al Parma e Daniele Rugani al Cagliari. Khedira lascia la Juventus, è un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino. Calciomercato, le trattative e le ufficialità dell’ultimo giorno Di seguito le ultime trattative e le ufficialità di lunedì 1 febbraio. Ecco tutte le notizie minuto per minuto. 20.00 – Si chiude la sessione invernale di Calciomercato. 18.30 – Colpo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021), le notizie di lunedì 1 febbraio 2021. Si conclude la sessione invernale. Ecco ilast minute. MILANO –le notizie di lunedì 1 febbraio 2021. Si chiude la sessione invernale. Sono due ilast minute: Grazianoale Danielealla, è un nuovo giocatore dell’Hertha Berlino., le trattative e le ufficialitàDi seguito le ultime trattative e le ufficialità di lunedì 1 febbraio. Ecco tutte le notizie minuto per minuto. 20.00 – Si chiude la sessione invernale di. 18.30 – Colpo ...

