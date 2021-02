Calcio | Ulivieri | “Uomo forte | non merita tutto questo”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Non si placano gli animi attorno alla vicenda di Rino Gattuso e la sua scottante panchina. Anche l’ex allenatore Renzoha voluto commentare la situazione Queste le parole del Presidente Aiac Renzoa Radio Marte: “Ho sentito l’intervento di Gattuso e lo condivido sia dal punto di vista umano, che da quello dell’allenatore. Ognuno può fare ciò che gli pare, come il patron. Il pensiero di Gattuso mi sembra giusto. C’è da andare avanti con una squadra che, tra alti e bassi (come tutte le altre formazioni di A), sta facendo quello che deve fare. C’è un periodo di messa in opera e di costruzione, Rino sta cercando una diversa sensibilità tattica. Se fossi al posto di chi comanda, prima di prendere certe decisioni mi chiederei a chi gioverebbero. Non ci sentiamo spesso, ma ogni tanto parliamo al ...