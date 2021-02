Calcio | Sibilia | ‘elezioni Figc? Sono deluso | c’era un patto di successione scritto’

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – “Un accordo dialla presidenza dellaed era scritto.soprattutto da chi come Ulivieri sostiene fosse una scrittura privata. Candidarmi in un periodo così complicato lo ritengo un segnale di coerenza”. Così il presidente della Lnd e candidato alla presidenza della, Cosimo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

parla poi di un certo patto di successione : " Ulivieri ha torto a non ricordare, è uno dei sottoscrittori insieme a coloro che rappresentavano il 73% della FIGC. C'era il presidente della ... Candidarmi in un periodo così complicato lo ritengo un segnale di coerenza". Così il presidente della Lnd e candidato alla presidenza della Figc, Cosimo Sibilia. "Fa male Ulivieri a non ricordare, è ...