Calcio | Reynolds | ‘la Roma aiuterà la mia crescita | grato per l’occasione’

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – "Voglio debuttare con il club, vincere dei titoli, sono grato per questa occasione. Ho la possibilità di essere da subito in prima squadra e questo aiuterà la mia crescita". Queste le prime parole di Bryan Reynolds da giocatore della Roma, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Sul 19enne terzino statunitense era forte l'interesse anche da parte della Juventus. "Non vorrei andare troppo nei dettagli ma io e la mia famiglia eravamo molto contenti dell'interessamento di diversi club, poi ho scelto la Roma, sono convinto di aver fatto la scelta migliore che è il posto migliore in cui crescere". Reynolds descrive poi i suoi punti di forza: "La fase offensiva e la mia fisicità, sono un giocatore rapido, veloce"

