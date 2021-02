Calcio Napoli, non basta la vittoria: tra Gattuso a De Laurentiis è strappo totale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il tecnico del Calcio Napoli ha accusato il presidente azzurro di aver contattato altri tecnici: “Io non mi sono permesso di andare a sedermi a un tavolino con altre squadre”. Rino Gattuso attacca dopo il successo sofferto sul Parma. Dice subito di aver molto apprezzato il modo con il quale i suoi giocatori hanno condotto Leggi su 2anews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il tecnico delha accusato il presidente azzurro di aver contattato altri tecnici: “Io non mi sono permesso di andare a sedermi a un tavolino con altre squadre”. Rinoattacca dopo il successo sofferto sul Parma. Dice subito di aver molto apprezzato il modo con il quale i suoi giocatori hanno condotto

Sport_Mediaset : #Napoli, Gattuso: 'Offese e attacchi. Deluso anche da #DeLaurentiis, così non mi sento a mio agio'. Duro sfogo del… - Sport_Mediaset : #Everton, il figlio di #Allan ha l’alopecia: l’ex #Napoli si rasa a zero per lui #SportMediaset - sechesi : Il Napoli delle ultime 9 giornate è la nona squadra della Serie A per punti fatti. È questo il contesto in cui si è… - fioremarro : Sembra che il fatto di perdere 8 partite già a metà stagione, secondo i calciatori e l'allenatore del Napoli, sia c… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Mattia Bani e un nuovo giocatore del Parma: i dettagli: UFF… -