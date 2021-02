Calcio | Hertha Berlino | ufficiale l’arrivo di Khedira

(Di lunedì 1 febbraio 2021), 1 feb. – (Adnkronos) – Samilascia la Juventus e approda all’. Lo annuncia il club tedesco con una nota. In maglia bianconeraha collezionato 145 presenze e 21 gol. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... il tesoretto Khedira porterà a Scamacca? Il tesoretto ricavato dalla cessione di Sami Khedira allBelino permetterà alla Juventus di risparmiare 6 milioni di monte ingaggi, ricavando un ...Classifiche e risultati Calciomercato 2020 - 2021 Khedira lascia la Juventus: giocherà nell... Un attaccante che conosce già il nostrosarebbe senza dubbio un acquisto più sensato. ...Berlino, 1 feb. - (Adnkronos) - Sami Khedira lascia la Juventus e approda all'Hertha Berlino. Lo annuncia il club tedesco con una nota ufficiale. In ...Dopo cinque stagioni e mezza Khedira lascia la Juventus. Giocatore di spessore è stato determinante in queste annate per i successi dei bianconeri ...