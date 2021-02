Cala l'occupazione ma la realtà è peggio del dato Istat (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come ha comunicato l'Istat il primo febbraio, la disoccupazione a dicembre è salita in Italia al 9%. Un dato brutto, certo, ma non drammatico: nel 2014, per esempio, la disoccupazione viaggiava oltre il 12%. Il problema è che questo dato non riflette la situazione reale del mondo del lavoro. In altre parole il dato del 2020 è falsato dal blocco dei licenziamenti: non a caso chi ha alimentato la crescita dei disoccupati sono gli autonomi e i lavoratori temporanei, in particolare le donne impiegate nel commercio e nel turismo, due settori colpiti violentemente dalla crisi provocata dalla pandemia. Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato invece è cambiato di poco, sostenuto dalla cassa integrazione. E appunto dal blocco dei licenziamenti. Quando nei prossimi mesi verrà ripristinata ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come ha comunicato l'il primo febbraio, la disa dicembre è salita in Italia al 9%. Unbrutto, certo, ma non drammatico: nel 2014, per esempio, la disviaggiava oltre il 12%. Il problema è che questonon riflette la situazione reale del mondo del lavoro. In altre parole ildel 2020 è falsato dal blocco dei licenziamenti: non a caso chi ha alimentato la crescita dei disoccupati sono gli autonomi e i lavoratori temporanei, in particolare le donne impiegate nel commercio e nel turismo, due settori colpiti violentemente dalla crisi provocata dalla pandemia. Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato invece è cambiato di poco, sostenuto dalla cassa integrazione. E appunto dal blocco dei licenziamenti. Quando nei prossimi mesi verrà ripristinata ...

