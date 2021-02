Cagliari, Oliva saluta il club: ufficiale il trasferimento al Valencia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ultimi colpi last minute per il Cagliari che in una nota ha comunicato di avere ceduto al Valencia Christian Oliva a titolo temporaneo con opzione di riscatto fino al 30 giugno 2021. Arrivato in Sardegna dal Nacional Montevideo nel gennaio 2019, l’uruguaiano ha collezionato con la maglia del Cagliari 25 presenze e realizzato 2 reti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ultimi colpi last minute per ilche in una nota ha comunicato di avere ceduto alChristiana titolo temporaneo con opzione di riscatto fino al 30 giugno 2021. Arrivato in Sardegna dal Nacional Montevideo nel gennaio 2019, l’uruguaiano ha collezionato con la maglia del25 presenze e realizzato 2 reti. SportFace.

