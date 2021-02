“Buongiorno così” Cioè senza veli | colpo di Ilary Blasi | sul letto e senza niente E i fan muti ma felici

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021), la foto del ‘’ fa impazzire tutti. Non è la prima volta che la moglie di Francesco Totti decide di deliziare il pubblico di fan. Sono diversi i momenti della giornata che la conduttrice e showgirl immortala in alcune foto che poi rende pubbliche sul suo profilo Instagram. Ma le immagini rese note nelle ultime ore infiammano la rete per tutta la tifoseria. Nelle ultime settimane abbiamo già avuto modo di scoprire la giornata di, ora baciata dal sole in un momento di relax che i fan hanno definito essere “La Perfezione”, o ancora sulla poltrona mentre è intenta a sorseggiare una tazza di tè caldo: “Siediti, respira e ascolta il tuo cuore”, un pensiero che ha poi visto la battuta ironica di Totti: “Quante cose devi pensare in un attimo”.. Dunque non poteva che arrivare puntuale il suo ...