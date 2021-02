Bundesliga, il Bayern vince e rimane a +7. Il Lipsia stende il Leverkusen, ok il Dortmund (Di lunedì 1 febbraio 2021) ormai delineata la corsa per il primo posto in Bundesliga . Il Bayern Monaco capolista rimane a +7 sul Lipsia dopo la 19esima giornata, nella quale entrambe hanno raccolto tre punti. I bavaresi hanno ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) ormai delineata la corsa per il primo posto in. IlMonaco capolistaa +7 suldopo la 19esima giornata, nella quale entrambe hanno raccolto tre punti. I bavaresi hanno ...

Vigii7 : @linc_smash PSL: Cape Town City EPL: None LaLiga: None Serie A: Juvi Bundesliga: Bayern Ligue 1: None - ilvarsport : Trent'anni di #Bundesliga. ??La prima Bundesliga a Germanie unificate ??Lo strapotere del Bayern Monaco ??Le vitto… - Daniele20052013 : Tolisso si fa un tatuaggio e viene multato per aver violato le regole del anti-Covid del Bayern… - GoalItalia : L'anno scorso decisivo per la vittoria della Bundesliga ?? Quest'anno il Bayern lo scaricato ?? A 19 anni, Joshua… - utzi_26 : @Gio_Dusi Chiedo a chi di Bundesliga ne sa decisamente più di tutti ,(a proposito complimenti). Come mai il Bayern… -