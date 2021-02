Brutte notizie per l’Italia e per Sofia Goggia: l’azzurra non ci sarà ai Mondiali di Cortina (Di lunedì 1 febbraio 2021) l’azzurra si è fatta male nel pomeriggio di ieri L’8 febbraio iniziano i Mondiali di Sci di Cortina: un evento importante per il nostro paese e per tutto il movimento. Il rammarico è così enorme per Sofia Goggia che non ci sarà. La cosa più assurda del tutto è che non si è fatta male in pista: nella mattinata di ieri, a causa della fitta nebbia è stato rinviato (a oggi) il Super G di Garmisch. L’atleta bergamasca così, nel pomeriggio di ieri è caduta mentre tornava a valle su una pista turistica, in compagnia delle altre sciatrici. Una caduta brutta: dalla ricostruzione dell’incidente si dice che sia letteralmente ruzzolata a causa della neve fresca perdendo anche il casco protettivo. La prima diagnosi, dopo che l’azzurra è stata portata via in barella parlava di una ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 febbraio 2021)si è fatta male nel pomeriggio di ieri L’8 febbraio iniziano idi Sci di: un evento importante per il nostro paese e per tutto il movimento. Il rammarico è così enorme perche non ci. La cosa più assurda del tutto è che non si è fatta male in pista: nella mattinata di ieri, a causa della fitta nebbia è stato rinviato (a oggi) il Super G di Garmisch. L’atleta bergamasca così, nel pomeriggio di ieri è caduta mentre tornava a valle su una pista turistica, in compagnia delle altre sciatrici. Una caduta brutta: dalla ricostruzione dell’incidente si dice che sia letteralmente ruzzolata a causa della neve fresca perdendo anche il casco protettivo. La prima diagnosi, dopo cheè stata portata via in barella parlava di una ...

361_magazine : Ennesimo infortunio per #SofiaGoggia: salta i mondiali di #Cortina - mdimarcatonio : @Scazzaturo Guardi, non sto dicendo che non ci sono contagi o morti, ma che ci sono molte persone qui sopra che spo… - PonytaEle : Brutte notizie. Ci sono anche le bimbe di Conte MADE IN JAPAN nelle chat di studio linguistico ?? No comment. Ho cen… - UgoBaroni : RT @sportface2016: #fisalpine #Garmisch Sci alpino, brutte notizie per Sofia #Goggia: trauma distorsivo al ginocchio destro, in serata gl… - Tonya52739189 : RT @nopost3b: Brutte notizie dall'India... -