“Brucio la Casa” Maria Teresa Ruta fuori di testa al GFVIP viene fermata dalla regia. IL VIDEO (Di lunedì 1 febbraio 2021) Succedono cose strane nella Casa del Grande Fratello Vip, a un passo dalla fine finalmente è il caso di dirlo, dopo tutti gli slittamenti delle date siamo in dirittura di arrivo e gli inquilini, o meglio i reclusi iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel. Ma data la lunghezza spropositata di questa reclusione che per quanto sia volontaria e in condizioni ottimali ( non è certo un carcere) è naturale iniziare a dare i numeri dopo 5 mesi. La stanchezza di Maria Teresa Sembra che chi stia risentendo di più della cosa sia Maria Teresa Ruta che già qualche settimana fa si era lasciata andare ad un duro sfogo , e anche ieri la simpatica giornalista ha dato motivo di credere che la stanchezza per lei è più forte che negli altri. In giardino si parlava proprio ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 1 febbraio 2021) Succedono cose strane nelladel Grande Fratello Vip, a un passofine finalmente è il caso di dirlo, dopo tutti gli slittamenti delle date siamo in dirittura di arrivo e gli inquilini, o meglio i reclusi iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel. Ma data la lunghezza spropositata di questa reclusione che per quanto sia volontaria e in condizioni ottimali ( non è certo un carcere) è naturale iniziare a dare i numeri dopo 5 mesi. La stanchezza diSembra che chi stia risentendo di più della cosa siache già qualche settimana fa si era lasciata andare ad un duro sfogo , e anche ieri la simpatica giornalista ha dato motivo di credere che la stanchezza per lei è più forte che negli altri. In giardino si parlava proprio ...

