Brindisi, giudice arrestato: Galiano non risponde alle domande del gip (Di lunedì 1 febbraio 2021) Brindisi - Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere il giudice civile Gianmarco Galiano, arrestato giovedì scorso a Brindisi insieme ad altre cinque persone nell'ambito di una indagine ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 1 febbraio 2021)- Ha scelto di avvalersi della facoltà di nonre ilcivile Gianmarcogiovedì scorso ainsieme ad altre cinque persone nell'ambito di una indagine ...

