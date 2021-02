Bretella di San Leonardo | arriva l' ok al primo pezzo del collegamento veloce Forlì - Cesena

4liveit : Approvata la realizzazione della bretella di San Leonardo: - SenatoriPD : RT @lucianodalfonso: ???? Due gli interventi da portare avanti prioritariamente: la realizzazione della seconda canna della galleria “San Gio… - rulli_riccardo : RT @lucianodalfonso: ???? Due gli interventi da portare avanti prioritariamente: la realizzazione della seconda canna della galleria “San Gio… - lucianodalfonso : ???? Due gli interventi da portare avanti prioritariamente: la realizzazione della seconda canna della galleria “San… - news_forlicesen : Collegamento veloce Forlì-Cesena, si avvicina l'ok alla bretella di San Leonardo e del primo lotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Bretella San

ForlìToday

... l'estensione della sopraelevata portuale, il potenziamento del varco diBenigno, la ... mettono in discussione una delle più attese, e contestate, infrastrutture genovesi, la Gronda,...Collegamento veloce Forlì - Cesena, si avvicina l'ok alladiLeonardo e del primo lotto 26 gennaio 2021 Compie un altro passo in avanti la realizzazione del cosiddetto 'collegamento veloce tra Forlì - Cesena', con consentirà di spostarsi da una ...Collegamento veloce Forlì-Cesena, via libera al percorso alternativo alla via Emilia: il primo lotto collegherà via Mattei alla tangenziale ...L'assessore regionale Falcone a Marsala: le novità su litoranee, bretella, Porto e passaggi a livello. Soddisfazione per l'esito degli incontri di ieri ...