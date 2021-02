Brescia, cadono nel vuoto davanti alla figlia: la ricostruzione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alice Torri Tragedia in montagna, dove due coniugi di Milano hanno perso la vita davanti alla loro piccola, facendo una caduta da più di 200 metri. Valeria Coletta, 35 anni, e Fabrizio Marchi, 40, avevano deciso di seguire un percorso sul Monte Pora, ad Angolo Terme, tra le province di Brescia e Bergamo. Una camminata adatta alle famiglie e ai trekker meno esperti, che avevano già fatto a ottobre e poco prima di Natale. Anche in quelle occasioni, riporta il Corriere della Sera, in compagnia della loro bambina di 5 anni e di una coppia di amici. Questa volta però il sentiero era ghiacchiato, e la donna è scivolata. Il marito istintivamente ha provato ad afferrarla, scivolando anche lui giù per il dirupo. L’incidente è avvenuto davanti agli occhi della figlia. Subito gli amici della coppia hanno ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alice Torri Tragedia in montagna, dove due coniugi di Milano hanno perso la vitaloro piccola, facendo una caduta da più di 200 metri. Valeria Coletta, 35 anni, e Fabrizio Marchi, 40, avevano deciso di seguire un percorso sul Monte Pora, ad Angolo Terme, tra le province die Bergamo. Una camminata adatta alle famiglie e ai trekker meno esperti, che avevano già fatto a ottobre e poco prima di Natale. Anche in quelle occasioni, riporta il Corriere della Sera, in compagnia della loro bambina di 5 anni e di una coppia di amici. Questa volta però il sentiero era ghiacchiato, e la donna è scivolata. Il marito istintivamente ha provato ad afferrarla, scivolando anche lui giù per il dirupo. L’incidente è avvenutoagli occhi della. Subito gli amici della coppia hanno ...

