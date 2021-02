“Bonus monopattino e banchi a rotelle? Il fallimento del governo”, la rabbia di uno studente tradito dalle istituzioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da uno dei nostri lettori. Onorevole paragone, io rappresento o meglio credo di essere il prototipo di una generazione ormai dimenticata. Sono laureato in scienze politiche e delle relazioni internazionali (All’Unical) nel 2019 con 108, al momento sto completando la specialistica sempre qua a Cosenza. Nonostante varie situazioni familiari che negli anni si sono succedute, mi sono sempre rimboccato le maniche e nonostante la mia terra, la Calabria, fosse una terra per alcuni versi maledetta ho sempre cercato di guadagnare il mio, ovviamente con lavori da studente seguendo le mie passioni e inclinazioni personali. Sono arrivata a un punto dove la rabbia cresce in me giorno dopo giorno, perché mi vedo dimenticato dalle istituzioni. Quando un paese dà a uno ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Di seguito riportiamo la lettera inviataci da uno dei nostri lettori. Onorevole paragone, io rappresento o meglio credo di essere il prototipo di una generazione ormai dimenticata. Sono laureato in scienze politiche e delle relazioni internazionali (All’Unical) nel 2019 con 108, al momento sto completando la specialistica sempre qua a Cosenza. Nonostante varie situazioni familiari che negli anni si sono succedute, mi sono sempre rimboccato le maniche e nonostante la mia terra, la Calabria, fosse una terra per alcuni versi maledetta ho sempre cercato di guadagnare il mio, ovviamente con lavori daseguendo le mie passioni e inclinazioni personali. Sono arrivata a un punto dove lacresce in me giorno dopo giorno, perché mi vedo dimenticato. Quando un paese dà a uno ...

