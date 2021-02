Bologna, Sabatini: «Niang instabile, non sono dispiaciuto del mancato arrivo» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Walter Sabatini è un fiume in piena dopo la chiusura del calciomercato: ecco le parole del direttore tecnico del Bologna sul momento Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di ETV. Questo il suo sfogo legato all’insoddisfazione della piazza, al mancato arrivo di Niang al Bologna e al tesseramento di Antov. CALCIOMERCATO – «sono arrabbiato con la piazza arrabbiata perché non ne vedo il motivo. La storia della punta è diventata insopportabile. Ho già detto che non è un problema del presidente il quale non ci ha mai impedito nulla, però puntualmente si sente che Saputo non tira fuori i soldi. Questa è una cosa indecente. Io se dico una cosa me ne assumo le completa responsabilità e ho sempre detto che Saputo non ci ha mai impedito qualcosa. La ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Walterè un fiume in piena dopo la chiusura del calciomercato: ecco le parole del direttore tecnico delsul momento Walterè intervenuto ai microfoni di ETV. Questo il suo sfogo legato all’insoddisfazione della piazza, aldiale al tesseramento di Antov. CALCIOMERCATO – «arrabbiato con la piazza arrabbiata perché non ne vedo il motivo. La storia della punta è diventata insopportabile. Ho già detto che non è un problema del presidente il quale non ci ha mai impedito nulla, però puntualmente si sente che Saputo non tira fuori i soldi. Questa è una cosa indecente. Io se dico una cosa me ne assumo le completa responsabilità e ho sempre detto che Saputo non ci ha mai impedito qualcosa. La ...

