Bollettino Covid a Milano e province | i dati di oggi 1 febbraio

NicolaPorro : Vi spiego perché, dati #Iss alla mano, il giornale unico del virus ha torto. E perché almeno gli under 40 andrebber… - SkyTG24 : Covid Lazio, vaccini: oggi prenotazioni per over 80. DIRETTA - SkySportMotoGP : Coronavirus, Fausto Gresini. Nuovo bollettino: 'Riabilitazione con progressi giornalieri' #SkyMotoGP #MotoGP… - BellelliAlberto : Covid: Bollettino 1 febbraio 2021 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sardegna #Coronavirus #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Coronavirus, restano stabili e contenuti i dati delodierno in Canton Ticino. Non solo, una buona notizia è stata segnalata anche dalle case ... Inoltre, tre persone sono guarite dal- ...... attraverso un'indagine tramite interviste domiciliari di cittadini ritenuti a rischio, una rete di servizi sociali e socio - sanitari che, in un'ottica di contrasto e prevenzione al, ...Forte rialzo della curva dei contagi in Campania. Secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi delle ultime 24 ore i positivi sono 994 (36 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui 37 s ...– Con il nuovo Dpcm l’Italia risulta sempre suddivisa in fasce colorate: alla Campania è stato assegnato il colore giallo, grazie all’indice Rt pari allo 0,99%. In questi giorni potrebbero cambiare co ...