(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 994 iriportati oggi dall’Unità di Crisi della Regionesu un totale di 8.417 tamponi effettuati, di cui 921 asintomatici e 37 sintomatici. Sale all’11,8% ildità. Si registrano 8 deceduti di cui 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri e 1.075 guariti Diminuiscono ancora i ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre aumentano quelli in degenza ordinaria Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 97 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.437 ** Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

DPCgov : ?? Martedì #2febbraio ???? #AllertaGIALLA prevista in Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia. ? Consulta il bollettin… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania #Coronavirus #Covid_19 - robertopontillo : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (1 febbraio 2021) Ecco l’aggiornamento??… - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus - Il #bollettino della Regione #Campania: 994 i positivi di oggi ?? - napolista : Bollettino #Campania, 994 positivi con un tasso dell’11,8 Si registrano 8 deceduti e 1.075 guariti. Diminuiscono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Campania

Puntuale come ogni giorno da mesi, l'Unità di Crisi della Regioneha diramato ilrelativo ai nuovi contagi da Covid - 19. Oggi si contano 994 nuovi positivi di cui 921 asintomatici e 37 sintomatici e sono stati processati 8.417 tamponi. Il totale ...Tempo di Lettura: 1 minuto. Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 994 (di cui 36 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 921 Sintomatici: 37 * Sintomatici e Asintomatici si ...Si registrano 8 deceduti e 1.075 guariti. Diminuiscono ancora i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, mentre aumentano quelli di degenza ordinaria ...La Regione Campania come di consueto riporta i dati riguardanti il contagio da Coronavirus. L’effetto weekend si fa sentire e rispetto alla giornata di ieri i tamponi effettuati sono in diminuzione. A ...