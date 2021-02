BLACKPINK si esibiscono live con Sour Candy (ma senza Lady Gaga) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le BLACKPINK lo scorso dicembre hanno annunciato il loro primo concerto in streaming. Come tanti altri artisti, anche la girlband coreana ha dato la possibilità ai fan di assistere ad un loro show comodamente da casa, che in tempi di Covid è l’unica alternativa per godersi uno spettacolo. “Volevamo darvi qualcosa di molto speciale per i nostri Blinks che ci stavano aspettando così pazientemente. Ci auguriamo che tutti possano godersi comodamente il nostro primo concerto in live streaming The Show a casa e, auspicabilmente, partecipare ad alcuni vantaggi speciali che abbiamo preparato per coloro che si uniscono al nostro canale. Nel complesso, siamo super entusiaste di condividere questo momento divertente con i nostri Blinks e non vediamo l’ora che arrivi lo spettacolo”. Jiso, Lisa, Jennie e Rose nel loro ‘The Show‘ si sono esibite anche con ... Leggi su biccy (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lelo scorso dicembre hanno annunciato il loro primo concerto in streaming. Come tanti altri artisti, anche la girlband coreana ha dato la possibilità ai fan di assistere ad un loro show comodamente da casa, che in tempi di Covid è l’unica alternativa per godersi uno spettacolo. “Volevamo darvi qualcosa di molto speciale per i nostri Blinks che ci stavano aspettando così pazientemente. Ci auguriamo che tutti possano godersi comodamente il nostro primo concerto instreaming The Show a casa e, auspicabilmente, partecipare ad alcuni vantaggi speciali che abbiamo preparato per coloro che si uniscono al nostro canale. Nel complesso, siamo super entusiaste di condividere questo momento divertente con i nostri Blinks e non vediamo l’ora che arrivi lo spettacolo”. Jiso, Lisa, Jennie e Rose nel loro ‘The Show‘ si sono esibite anche con ...

AnnaxLGxTS : RT @news_dei_vip: Le Blackpink si esibiscono in #THESHOW con “Sour Candy”, il loro brano in collaborazione con Lady Gaga #BLACKPINK_THESHOW… - bpxchae : RT @news_dei_vip: Le Blackpink si esibiscono in #THESHOW con “Sour Candy”, il loro brano in collaborazione con Lady Gaga #BLACKPINK_THESHOW… - MariaLuisaLamb1 : RT @news_dei_vip: Le Blackpink si esibiscono in #THESHOW con “Sour Candy”, il loro brano in collaborazione con Lady Gaga #BLACKPINK_THESHOW… - strawbubblexros : RT @news_dei_vip: Le Blackpink si esibiscono in #THESHOW con “Sour Candy”, il loro brano in collaborazione con Lady Gaga #BLACKPINK_THESHOW… - dreampinks : Momo e Lisa sono entrambe part time Musa, quando le Twice si esibiscono Musa è Lisa e quando le Blackpink si esibiscono Musa è Momo -

Ultime Notizie dalla rete : BLACKPINK esibiscono MTV EMA 2020, la guida definitiva allo show

... il recap delle nomination, la lista degli artisti che si esibiscono e come vedere lo show di ... Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry e Lady Gaga), "Best Group"(come i 5 Seconds of Summer, BLACKPINK,...

MTV EMA 2020, la guida definitiva allo show

... il recap delle nomination, la lista degli artisti che si esibiscono e come vedere lo show di ... Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry e Lady Gaga), "Best Group"(come i 5 Seconds of Summer, BLACKPINK,...

Blackpink The Show, il concerto su YouTube: biglietti e streaming Team World ... il recap delle nomination, la lista degli artisti che sie come vedere lo show di ... Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry e Lady Gaga), "Best Group"(come i 5 Seconds of Summer,,...... il recap delle nomination, la lista degli artisti che sie come vedere lo show di ... Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry e Lady Gaga), "Best Group"(come i 5 Seconds of Summer,,...