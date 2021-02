Black Adam, Dwayne Johnson sempre più carico negli allenamenti per il film (FOTO) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continuano gli allenamenti in palestra per Dwayne Johnson in vista dell'inizio delle riprese di Black Adam, che dovrebbero essere sempre più vicine. Dwayne Johnson non è certo tipo da saltare la palestra, specie se si tratta degli allenamenti per il suo prossimo ruolo, quello del protagonista nel nuovo cinecomic targato DC, Black Adam. Eccolo allora in una nuova FOTO Instagram, scattata proprio durante il workout. Il 10 volte Campione del Mondo di Wrestling sa quanto conti il duro lavoro in preparazione di una performance, che si tratti di un match titolato tra le corde del ring, o di una superscazzottata da eroi e villain sul grande schermo, per questo continua a rafforzare il proprio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continuano gliin palestra perin vista dell'inizio delle riprese di, che dovrebbero esserepiù vicine.non è certo tipo da saltare la palestra, specie se si tratta degliper il suo prossimo ruolo, quello del protagonista nel nuovo cinecomic targato DC,. Eccolo allora in una nuovaInstagram, scattata proprio durante il workout. Il 10 volte Campione del Mondo di Wrestling sa quanto conti il duro lavoro in preparazione di una performance, che si tratti di un match titolato tra le corde del ring, o di una superscazzottata da eroi e villain sul grande schermo, per questo continua a rafforzare il proprio ...

