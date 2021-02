Biscotti all’arancia della nonna | ne burro e ne latte | solo 60 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Volete fare mangiare uno spuntino salutare ai vostri figli? Ecco la ricetta per cucinare dei buonissimi, privi die di. Sono gustosi e contengono solamente 60 calorie. Ingredienti: Per fare deicon la ricetta, vi serviranno: 300 grammi di farina di tipo 00 100 grammi di zucchero bianco da tavola (potete sostituirlo con la stessa quantità di zucchero di canna oppure con 50 grammi di dolcificante di tipo Stevia) 40 ml di olio di oliva 16 grammi di lievito vanigliato in polvere per fare i dolci Un uovo intero Un’arancia (vi servirà sia la sua scorza grattugiata che il suo succo) Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di zucchero a velo per ...