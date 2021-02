Birmania: la vita Aung San Suu Kyi, dal sacrificio per il Myanmar alla persecuzione dei Rohingya che distrugge il mito (Di lunedì 1 febbraio 2021) Prima icona della lotta pacifica per la democrazia. Poi, una volta arrivata al potere, si è trasformata in una sorta di paria per l’Occidente, imbarazzato dal suo premio Nobel per la Pace vista la sua difesa della persecuzione della minoranza musulmana dei Rohingya. Ora con il golpe militare e il suo arresto di Aung San Suu Kyi, 75 anni, aprono un nuovo capitolo della sua vicenda umana e politica, in un paese dove la sua popolarità è più forte che mai. E potrebbero spingere l’Occidente a rivedere il giudizio nei suoi confronti. Suu Kyi aveva due anni nel 1948, quando suo padre Aung San fu assassinato poco prima che l’allora colonia britannica della Birmania diventasse un paese indipendente. Il suo status di figlia del martire, unito alla somiglianza fisica e di modi con il padre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Prima icona della lotta pacifica per la democrazia. Poi, una volta arrivata al potere, si è trasformata in una sorta di paria per l’Occidente, imbarazzato dal suo premio Nobel per la Pace vista la sua difesa delladella minoranza musulmana dei. Ora con il golpe militare e il suo arresto diSan Suu Kyi, 75 anni, aprono un nuovo capitolo della sua vicenda umana e politica, in un paese dove la sua popolarità è più forte che mai. E potrebbero spingere l’Occidente a rivedere il giudizio nei suoi confronti. Suu Kyi aveva due anni nel 1948, quando suo padreSan fu assassinato poco prima che l’allora colonia britannica delladiventasse un paese indipendente. Il suo status di figlia del martire, unitosomiglianza fisica e di modi con il padre, ...

