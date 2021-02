Birmania, golpe militare. Arrestata San Suu Kyi. Proclamato lo stato d’emergenza per un anno (Di lunedì 1 febbraio 2021) golpe in Birmania. In Myanmar l‘esercito ha preso il potere dopo aver arrestato Aung San Suu Kyi, di fatto capo del governo dopo la vittoria alle elezioni di novembre. E leader della Lega nazionale per la democrazia. golpe in Birmania, Arrestata San Suu Kyi Ex icona della difesa dei diritti umani, osannata dalla sinistra, San Suu Kyi è stata tra le principali artefici della repressione della minoranza musulmana. Arrestato anche il presidente Win Myint e i vertici della Lega nazionale per la democrazia. I militari controllano il paese. stato d’emergenza L’annuncio è stato dato dalla televisione militare Myawaddy. Che ha spiegato che l’esercito ha preso il controllo del Paese. Tutti i poteri sono stati ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021)in. In Myanmar l‘esercito ha preso il potere dopo aver arreAung San Suu Kyi, di fatto capo del governo dopo la vittoria alle elezioni di novembre. E leader della Lega nazionale per la democrazia.inSan Suu Kyi Ex icona della difesa dei diritti umani, osannata dalla sinistra, San Suu Kyi è stata tra le principali artefici della repressione della minoranza musulmana. Arreanche il presidente Win Myint e i vertici della Lega nazionale per la democrazia. I militari controllano il paese.L’annuncio èdato dalla televisioneMyawaddy. Che ha spiegato che l’esercito ha preso il controllo del Paese. Tutti i poteri sono stati ...

