Birmania, cosa c'è dietro il ritorno dei generali. Il commento di Sciorati (Ispi) (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'esercito birmano ha proclamato lo stato d'emergenza per un anno dopo aver arrestato all'alba Aung San Suu Kyi, leader della Lega nazionale per la democrazia – Nld, partito di maggioranza parlamentare – e capo del governo de facto. Il Paese è isolato: bloccate le linee telefoniche nella capitale Naypyitaw e nella città di Yangon, chiusa la televisione di stato. A guidare la presa militare è il generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate, che ha sostenuto di aver agito perché alle ultime elezioni – tenute l'8 novembre – ci sarebbero stati dei brogli non individuati dalla commissione esaminatrice. Tra gli arrestati ci sono dozzine di esponenti della Lega e il presidente Win Myint. La tempistica è chiara: impedire la riunione del nuovo parlamento che si sarebbe dovuto insediare oggi, 1 febbraio. L'affidamento del potere all'ex generale Myint Swe è un simbolo. I militari già da ...

