Bimba di 9 anni arrestata in Usa, video choc: "Seduta o ti spruzzo lo spray negli occhi" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continuava a gridare "voglio il mio papà", mentre è stata ammannettata e immobilizzata con la faccia sulla neve, perché si rifiutava di entrare nell'auto. Un nuovo video ritrae la violenza della ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Continuava a gridare "voglio il mio papà", mentre è stata ammannettata e immobilizzata con la faccia sulla neve, perché si rifiutava di entrare nell'auto. Un nuovoritrae la violenza della ...

