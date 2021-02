Biathlon, Dorothea Wierer ai Mondiali per le medaglie e riaprire la rincorsa alla Coppa del Mondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) La carovana del Biathlon è ormai in pieno periodo di preparazione agli ormai imminenti Mondiali 2021, che scatteranno l’8 febbraio a Pokljuka (Slovenia). Superati i Campionati Europei, tutta l’attenzione si rivolta ora verso il massimo appuntamento stagionale, nel quale tutti i massimi esponenti della disciplina vorranno dare il meglio di sè per guadagnarsi le prestigiose medaglie. Dopo due trionfi consecutivi nella classifica generale di Coppa del Mondo, Dorothea Wierer ha vissuto una prima parte di stagione certamente meno efficace, anche e forse soprattutto a causa dell’incremento del livello generale del settore femminile, nel quale le due norvegesi di punta Marte Roeiseland e Tiril Eckhoff, la svedese Hanna Oeberg, e molte outsider come potevano essere ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) La carovana delè ormai in pieno periodo di preparazione agli ormai imminenti2021, che scatteranno l’8 febbraio a Pokljuka (Slovenia). Superati i Campionati Europei, tutta l’attenzione si rivolta ora verso il massimo appuntamento stagionale, nel quale tutti i massimi esponenti della disciplina vorranno dare il meglio di sè per guadagnarsi le prestigiose. Dopo due trionfi consecutivi nella classifica generale didelha vissuto una prima parte di stagione certamente meno efficace, anche e forse soprattutto a causa dell’incremento del livello generale del settore femminile, nel quale le due norvegesi di punta Marte Roeiseland e Tiril Eckhoff, la svedese Hanna Oeberg, e molte outsider come potevano essere ...

