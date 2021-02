Bergamo: come è organizzata la nuova raccolta rifiuti che parte oggi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo alcuni rinvii determinati dall’emergenza Covid, da oggi, lunedì 1 febbraio, diventa obbligatorio a Bergamo l’uso dei nuovi sacchi codificati e abbinati a ogni singola utenza. La novità, introdotta dall’Amministrazione comunale, è stata accompagnata dalle nuove e innovative modalità di distribuzione dei sacchi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati (trasparenti) e degli imballaggi in plastica (gialli): il ritiro dei sacchi, infatti, è ora possibile unicamente attraverso i 15 distributori automatici installati da Aprica sul territorio cittadino e gli stessi sacchi di conseguenza non saranno più consegnati direttamente alle utenze o attraverso l’amministratore condominiale o le imprese di pulizie. I nuovi sacchi sono inoltre dotati di un codice identificativo associato all’utenza Tari e, per ogni utenza, è posto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo alcuni rinvii determinati dall’emergenza Covid, da, lunedì 1 febbraio, diventa obbligatorio al’uso dei nuovi sacchi codificati e abbinati a ogni singola utenza. La novità, introdotta dall’Amministrazione comunale, è stata accompagnata dalle nuove e innovative modalità di distribuzione dei sacchi per ladeiindifferenziati (trasparenti) e degli imballaggi in plastica (gialli): il ritiro dei sacchi, infatti, è ora possibile unicamente attraverso i 15 distributori automatici installati da Aprica sul territorio cittadino e gli stessi sacchi di conseguenza non saranno più consegnati direttamente alle utenze o attraverso l’amministratore condominiale o le imprese di pulizie. I nuovi sacchi sono inoltre dotati di un codice identificativo associato all’utenza Tari e, per ogni utenza, è posto ...

