Benevento, ritorno in presenza per gli Istituti Superiori: controllate scuole e mezzi di trasporto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Hanno riaperto, almeno al 50% delle classi, gli Istituti Superiori sanniti, mentre l’altra metà sarà impegnata con la Dad come stabilito dalla Regione Campania. Il primo febbraio segna dunque l’inizio di una forte responsabilità da parte di tutti, docenti e personale compreso: un primo passo verso un ritorno a una pseudo-normalità che deve ancora fare i conti col Covid-19. Una mattinata, quella a Benevento, caratterizzata da innumerevoli controlli da parte delle forze dell’ordine davanti gli Istituti scolastici. Polizia di Stato e carabinieri impegnate a sorvegliare gli Istituti Superiori mentre gli agenti della Municipale di pattuglia davanti alle scuole dell’infanzia, elementari e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Hanno riaperto, almeno al 50% delle classi, glisanniti, mentre l’altra metà sarà impegnata con la Dad come stabilito dalla Regione Campania. Il primo febbraio segna dunque l’inizio di una forte responsabilità da parte di tutti, docenti e personale compreso: un primo passo verso una una pseudo-normalità che deve ancora fare i conti col Covid-19. Una mattinata, quella a, caratterizzata da innumerevoli controlli da parte delle forze dell’ordine davanti gliscolastici. Polizia di Stato e carabinieri impegnate a sorvegliare glimentre gli agenti della Municipale di pattuglia davanti alledell’infanzia, elementari e ...

fede_spi : RT @MarcoZH11: Schiattarella, #Benevento: 'Da inizio campionato ad oggi, l‘Inter è stata l‘unica squadra a metterci in seria difficoltà, si… - LuigiBevilacq17 : RT @MarcoZH11: Schiattarella, #Benevento: 'Da inizio campionato ad oggi, l‘Inter è stata l‘unica squadra a metterci in seria difficoltà, si… - dailynews_24 : Napoli, l’ex Maggio rescinde col Benevento: possibile il ritorno in squadra e poi futuro da dirigente… - Rodolfo22455857 : @pisto_gol La mia Juventus si è giocato il campionato contro Benevento Verona Crotone a meno che faccia un girone di ritorno perfetto - Gianni94348865 : RT @MarcoZH11: Schiattarella, #Benevento: 'Da inizio campionato ad oggi, l‘Inter è stata l‘unica squadra a metterci in seria difficoltà, si… -