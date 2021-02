Benedetta Paravia, chi è l’italiana celebre negli Emirati Arabi come “Princess Bee” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Con quello taglio di occhi sottile e conturbante, capelli nero scuro e “mascara generoso” potrebbe essere scambiata per una donna araba come niente. Benedetta Paravia, l’italiana più celebre negli Emirati Arabi Uniti, in un’intervista al Corriere della Sera racconta la sua vita di successi tra programmi tv, hit musicali, impegno umanitario e relazioni internazionali in mezzo al deserto. Intanto Paravia, originaria del salernitano, laureata in giurisprudenza a La Sapienza, è più nota come cantante e attrice con uno pseudonimo: Princess Bee. Le origini del suo trasferimento negli Emirati rimangono misteriose come la sua età. Di lei si sa solo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Con quello taglio di occhi sottile e conturbante, capelli nero scuro e “mascara generoso” potrebbe essere scambiata per una donna arabaniente.piùUniti, in un’intervista al Corriere della Sera racconta la sua vita di successi tra programmi tv, hit musicali, impegno umanitario e relazioni internazionali in mezzo al deserto. Intanto, originaria del salernitano, laureata in giurisprudenza a La Sapienza, è più notacantante e attrice con uno pseudonimo:Bee. Le origini del suo trasferimentorimangono misteriosela sua età. Di lei si sa solo che ...

FQMagazineit : Benedetta Paravia, chi è l’italiana celebre negli Emirati Arabi come “Princess Bee” - danieledv79 : RT @Corriere: Dicono che sia l’italiana più amata del Medio Oriente e non pare una leggenda. «Scampo ogni mese a un matrimonio, meno male»,… - SBerritta : Benedetta Paravia: «Rinuncio a sposare gli sceicchi per curare i bambini di Gaza» - tempoweb : Chi è #benedetta Paravia L'intervista all'italiana più amata degli Emirati che dice agli sceicchi e cura i bambini… - raphaelangellll : Benedetta Paravia: «Rinuncio a sposare gli sceicchi per curare i bambini di Gaza»- -