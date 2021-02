Belen Rodriguez, svelato anche il nome e il sesso del bebè (Di lunedì 1 febbraio 2021) Belen Rodriguez, la bella modella argentina, ormai conosciutissima nel nostro Paese, non perde occasione per catturare l’attenzione dei suoi fan, con presunte love story, o presunte gravidanze. Questa volta però, le voci che circolano a proposito della sua gravidanza, sembrano trovare riscontro in tanti indizi che puntualmente la show girl pubblica sui social. La bella L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 1 febbraio 2021), la bella modella argentina, ormai conosciutissima nel nostro Paese, non perde occasione per catturare l’attenzione dei suoi fan, con presunte love story, o presunte gravidanze. Questa volta però, le voci che circolano a proposito della sua gravidanza, sembrano trovare riscontro in tanti indizi che puntualmente la show girl pubblica sui social. La bella L'articolo Curiosauro.

infoitcultura : “Belen Rodriguez è incinta: è una femmina, ecco come si chiamerà” - msocialmagazine : RT @OgniMattinaTV8: ?? Santo Pirrotta ci svela in ESCLUSIVA i gossip più interessanti, ecco cosa ci ha rivelato di Belén Rodríguez… La chim… - infoitcultura : Ogni Mattina: Belen Rodriguez incinta, svelato il sesso e il nome - infoitcultura : La rivelazione su Belén Rodriguez spiazza tutti: 'Aspetta una bambina, ecco come si chiamerà' - infoitcultura : Belén Rodriguez «aspetta una bambina», la rivelazione di Santo Pirrotta. E svela anche il nome della nascitura -