Belen Rodriguez incinta? Svelati sesso e nome del secondo figlio – VIDEO (Di lunedì 1 febbraio 2021) Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese avrebbero conosciuto il sesso del nascituro ed avrebbe anche già deciso il suo nome: i dettagli Le voci riguardanti la gravidanza di Belen Rodriguez si fanno sempre più insistenti, nonostante la modella argentina non si sia espressa in merito. Nessuna conferma sì, ma nemmeno una smentita. Nelle ultime ore, intanto, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021)ed Antonino Spinalbese avrebbero conosciuto ildel nascituro ed avrebbe anche già deciso il suo: i dettagli Le voci riguardanti la gravidanza disi fanno sempre più insistenti, nonostante la modella argentina non si sia espressa in merito. Nessuna conferma sì, ma nemmeno una smentita. Nelle ultime ore, intanto, L'articolo proviene da Inews.it.

Affaritaliani : Belen Rodriguez incinta? Nuova foto, è polemica: 'Che fai? Non si può' - IsaeChia : #BelenRodriguez, svelato il sesso (e il nome) del bebè che porterebbe in grembo? L’indiscrezione di ‘#OgniMattina’ - FQMagazineit : “Belen Rodriguez è incinta: è una femmina, ecco come si chiamerà” - Elisa60388018 : RT @OgniMattinaTV8: ?? Santo Pirrotta ci svela in ESCLUSIVA i gossip più interessanti, ecco cosa ci ha rivelato di Belén Rodríguez… La chim… - midami50 : @Corriere Anche una mia amica aspetta una bambina ma chi se ne frega, non si chiama Belen Rodriguez questa si che è una notizia. -