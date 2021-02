Belen Rodriguez incinta | spuntano nuovi dettagli su sesso e nome del bebé

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Solo poche settimane fa, la notizia di una nuova presunta gravidanza perha scatenato la curiosità di tutti gli amanti del gossip. Per la showgirl argentina non c’è stato nemmeno il tempo di confermare o smentire, perché proprio in queste ore sono emersiinteressantissimiche riguarderebbero proprio ildel nascituro. Antonino Spinalbese: il (forse) futuro papà Se le notizie di una possibile gravidanza fossero fondate, Belén diventerebbe mamma per la seconda volta. Il primo figlio, Santiago, è nato dalla sua relazione con Stefano De Martino, ma questa volta al suo fianco c’è un altro uomo. Dopo il fallito ritorno di fiamma estivo con l’ex marito e le recenti frecciatine via social, la donna potrebbe essere pronta a guardare definitivamente al futuro, ...

Notiziedi_it : Rivelato il sesso del figlio di Belen Rodriguez? L’indiscrezione - lamescolanza : “#Belen Rodriguez è in attesa di una bambina” - Transcendens01 : RT @Novella_2000: La copertina di questa settimana. Tra i tanti servizi esclusivi: Fabrizio Corona fa delle rivelazioni sulla sua storia co… - zazoomblog : Belén Rodriguez fa gli auguri ad Antonino Spinalbese (e c’è chi scommette che sarà femmina) - #Belén #Rodriguez… - Novella_2000 : Rivelato il sesso del figlio di Belen (e quale sarebbe il nome scelto) -

Si rincorrono nuove indiscrezioni sulla presunta gravidanza di. La bellissima presentatrice argentina sarebbe in attesa del suo secondo figlio , con l'attuale compagno Antonino Spinalbese , e a Ogni Mattina vengono svelati il sesso e il nome del ...sarebbe incinta di una bambina. A svelare il sesso del secondo figlio della swhogirl argentina che non ha ancora confermato, ma non ha neanche smentito la notizia è Adriana Volpe all'...Solo poche settimane fa, la notizia di una nuova presunta gravidanza per Belen Rodriguez ha scatenato la curiosità di tutti gli amanti del gossip. Per la showgirl argentina non c’è stato nemmeno il te ...Belen Rodriguez incinta per davvero. A Ogni Mattina viene svelato il sesso del bebè e il nome del nascituroscelto dall'argentina e dal compagno Spinalbese ...