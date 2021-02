Belen Rodriguez, incinta o no? La foto su Instagram indigna i fan: “Non dovresti bere” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la giusta stabilità sentimentale, grazie al suo nuovo legame con Antonino Spinalbese. La relazione con il modello e influencer, ex hair stylist molto noto tra i personaggi di spicco della televisione, sembra andare talmente bene da aver convinto Belen a dare un fratellino o una sorellina a Santiago, il piccolo nato nel 2013 dall’unione con Stefano De Martino. Addirittura ci sono molti siti che sostengono come la bella modella argentina sia effettivamente incinta, a dimostrazione di come il rapporto con Antonino Spinalbese, cominciato lo scorso anno, abbia riportato davvero serenità nella vita della Rodriguez. Tuttavia, proprio la possibile gravidanza ha spinto gli utenti dei social a criticare Belen. Non per il possibile arrivo, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 febbraio 2021)sembra aver ritrovato la giusta stabilità sentimentale, grazie al suo nuovo legame con Antonino Spinalbese. La relazione con il modello e influencer, ex hair stylist molto noto tra i personaggi di spicco della televisione, sembra andare talmente bene da aver convintoa dare un fratellino o una sorellina a Santiago, il piccolo nato nel 2013 dall’unione con Stefano De Martino. Addirittura ci sono molti siti che sostengono come la bella modella argentina sia effettivamente, a dimostrazione di come il rapporto con Antonino Spinalbese, cominciato lo scorso anno, abbia riportato davvero serenità nella vita della. Tuttavia, proprio la possibile gravidanza ha spinto gli utenti dei social a criticare. Non per il possibile arrivo, ...

