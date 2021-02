Belen, dedica ad Antonino: compleanno speciale per il fidanzato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da parte della showgirl Belen Rodriguez, dedica ad Antonino Spinalbese via Instagram: compleanno speciale per il fidanzato. Sicuramente è un compleanno speciale per Antonino Spinalbese, il partner di Belen Rodriguez: i festeggiamenti arrivano proprio mentre si fanno insistenti le voci sulla presunta gravidanza della nota showgirl. Proprio oggi, è arrivata l’ennesima conferma a queste voci. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da parte della showgirlRodriguez,adSpinalbese via Instagram:per il. Sicuramente è unperSpinalbese, il partner diRodriguez: i festeggiamenti arrivano proprio mentre si fanno insistenti le voci sulla presunta gravidanza della nota showgirl. Proprio oggi, è arrivata l’ennesima conferma a queste voci. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Belen Rodriguez incinta, dedica ad Antonino Spinalbese per il compleanno: “L’anima più bella” - infoitcultura : Belen, la dedica al fidanzato per il compleanno: 'Sei l'anima più bella che abbia mai incontrato - Notiziedi_it : Belen, la dedica al fidanzato per il compleanno: “Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato - CheDonnait : Belen Rodriguez spiazza tutti con la sua dedica ad Antonino Spinalbese #belen -