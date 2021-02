Beach volley, Circuito Brasiliano: buona la prima del 2021 per André/George (Di lunedì 1 febbraio 2021) La sesta tappa maschile del Circuito Brasiliano 2020/2021 di Beach volley ha decretato il trionfo di André/George. La coppia ha collezionato così il terzo successo stagionale sulla sabbia di Saquarema, confermandosi al comando della classifica. Il prossimo appuntamento del Circuito maschile si svolgerà dal 25 al 28 febbraio, mentre il fine settimana antecedente (18-21 febbraio) ci sarà la settima tappa femminile. Di seguito i risultati della sesta tappa maschile del Circuito Brasiliano 2020/2021. IL CALENDARIO COMPLETO 2021 DI Beach E SNOW volley Sesta tappa Circuito Brasiliano: trionfo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) La sesta tappa maschile del2020/diha decretato il trionfo di. La coppia ha collezionato così il terzo successo stagionale sulla sabbia di Saquarema, confermandosi al comando della classifica. Il prossimo appuntamento delmaschile si svolgerà dal 25 al 28 febbraio, mentre il fine settimana antecedente (18-21 febbraio) ci sarà la settima tappa femminile. Di seguito i risultati della sesta tappa maschile del2020/. IL CALENDARIO COMPLETODIE SNOWSesta tappa: trionfo di ...

