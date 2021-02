Bayern Monaco, Rummenigge assicura: “Alaba se ne andrà al 99,9%” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il futuro di David Alaba sembra ormai destinato essere lontano dal Bayern Monaco. Il terzino austriaco, infatti, non ha trovato l'intesa per il rinnovo con il club bavarese. Dunque l'addio pare inevitabile. Una conferma arriva anche per bocca del CEO Karl Heinz Rummenigge. Queste le sue parole a Sky Sport: "Il giocatore lascerà al 99.9% il club. Nel prossimo mercato dovremo dunque colmare adeguatamente il divario. Il Real non ci ha contattato per Alaba, anche perché dal 2 gennaio il giocatore è libero di firmare con chi vuole. Non so fino a che punto siano arrivate le trattative coi blancos". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il futuro di Davidsembra ormai destinato essere lontano dal. Il terzino austriaco, infatti, non ha trovato l'intesa per il rinnovo con il club bavarese. Dunque l'addio pare inevitabile. Una conferma arriva anche per bocca del CEO Karl Heinz. Queste le sue parole a Sky Sport: "Il giocatore lascerà al 99.9% il club. Nel prossimo mercato dovremo dunque colmare adeguatamente il divario. Il Real non ci ha contattato per, anche perché dal 2 gennaio il giocatore è libero di firmare con chi vuole. Non so fino a che punto siano arrivate le trattative coi blancos". ITA Sport Press.

