Batman Death Metal - Band edition, serie a fumetti a marzo (Di lunedì 1 febbraio 2021) In previsione del lancio internazionale 2020 della serie DC Batman: Death Metal, l'editore Panini Comics annuncia la collaborazione con sette delle più celebri Band Metal per la realizzazione di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 1 febbraio 2021) In previsione del lancio internazionale 2020 dellaDC, l'editore Panini Comics annuncia la collaborazione con sette delle più celebriper la realizzazione di ...

MangaForevernet : ? Batman: Death Metal - le copertine con le più grandi band metal ? ? - NerdPool_IT : Fan di Batman e della musica Metal accorrete! Ecco le 7 variant a tema musicale proposte da Panini Comics per l'eve… - YolBlog : #BATMAN #DEATHMETAL - #BAND EDITION in arrivo la serie a fumetti dell'anno, ecco le 7 cover variant dedicate a 7 ic… - RollingStoneita : In anteprima per Rolling Stone, le copertine della serie a fumetti ‘Batman: Death Metal – Band Edition’ con il cant… -