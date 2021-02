sportli26181512 : Batistuta, gli auguri speciali di Fiorentina e Roma: mito per sempre: Il Re Leone compie 52 anni e le sue ex squadr… - CampioneOmaggio : @Sardanapalooo Capello, con la squadra di Zeman, più Montella, fece peggio di Zeman... E vinse solo quando gli pres… - DanVMor : @federicod1vita Molti dei gol di Batistuta in quel periodo sono così: cannonate addosso al portiere che lo sfiorano… - TychoBrahe29 : @psbrdx Guarda del 2001 ricordo ogni cosa, la partita di Parma l’ho vista a casa con mio padre, a doppietta di bati… - forzaroma : La Roma fa gli auguri a #Batistuta: il 'Re Leone' compie 52 anni - VIDEO #ASRoma -

Un giorno speciale , che riunisce due delle maggiori tifoserie italiane nel culto di un solo uomo: questo e tanto altro è il primo febbraio , compleanno di Gabriel Omar. Il Re Leone , che ha reso grande la Fiorentina prima e la Roma poi, compie oggi 52 anni e le sue due ex squadre ne hanno approfittato per omaggiarlo sui social con i video dei suoi gol più ...Anche per questo motivo, i tifosi della Roma ricordano con molto piacere Gabriel Omar, ... Il club capitolino, su Twitter, ha voluto fargliauguri riproponendo il video del suo magistrale ...Un giorno speciale, che riunisce due delle maggiori tifoserie italiane nel culto di un solo uomo: questo e tanto altro è il primo febbraio, compleanno di Gabriel Omar Batistuta. Il Re Leone, che ha re ...Oggi i due ex bomber viola festeggiano il compleanno come pure un altro ex gigliato, Paolo Rosi. Commisso, grande fiducia in Vlahovic e niente soldi per il Franchi. Primavera, arriva Giordani dal Fros ...