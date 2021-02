Basket | si ferma per infortunio Vlado Micov Il giocatore dell’Olimpia Milano verrà rivalutato tra dieci giorni

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Arriva una brutta notizia per l’Olimpia, che si è fatto male ieri nel corso del match tra i meneghini e Trieste, ha rimediato una distorsione tibio-tarsica della caviglia destra. Ancora non si sanno i tempi di recupero e, come riporta il sito ufficiale dell’Armani, l’del cestita del sodalizio del capoluogo lombardotra. Quest’imprevisto proprio non ci voleva per l’Olimpiache, al netto della sconfitta contro Trieste, stava vivendo un periodo fantastico ove era emersa anche come una delle squadre faro dell’Eurolega. I meneghini, ora, dovranno fare a meno di un veterano capace di dare sempre un ottimo contributo alla causa del suo team. Credit: Ciamillo

Milano si ferma dopo dieci successi nel mese di gennaio. Trieste impartisce una lezione di basket al Forum trovando il 70 per cento da tre punti e punti pesanti per risalire ancora di più in classifica. Cantù ...