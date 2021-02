Basket, Serie A 2020-2021: Brindisi torna al successo contro Reggio Emilia (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Happy Casa Brindisi, dopo le sconfitte patite tra campionato e coppa per mano di Venezia e Burgos, è tornata al successo, questa sera, contro Reggio Emilia. I pugliesi hanno trionfato con il risultato finale di 79-70. I migliori giocatori della partita sono stati un Darius Thompson da 14 punti e 9 assist e un Nick Perkins da 17 punti e 8 rimbalzi. Nei primi venti minuti Reggio Emilia è riuscita a contenere Brindisi e a rimanere a contatto. Nel corso del terzo quarto, però, l’Happy Casa, trascinata da Thompson e Perkins, è stata in grado di piazzare l’allungo decisivo. I pugliesi, nella penultima frazione di gioco, infatti, ha segnato 26 punti e ne hanno subiti solo 16, superando, così, la doppia cifra di vantaggio. Gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Happy Casa, dopo le sconfitte patite tra campionato e coppa per mano di Venezia e Burgos, èta al, questa sera,. I pugliesi hanno trionfato con il risultato finale di 79-70. I migliori giocatori della partita sono stati un Darius Thompson da 14 punti e 9 assist e un Nick Perkins da 17 punti e 8 rimbalzi. Nei primi venti minutiè riuscita a conteneree a rimanere a contatto. Nel corso del terzo quarto, però, l’Happy Casa, trascinata da Thompson e Perkins, è stata in grado di piazzare l’allungo decisivo. I pugliesi, nella penultima frazione di gioco, infatti, ha segnato 26 punti e ne hanno subiti solo 16, superando, così, la doppia cifra di vantaggio. Gli ...

