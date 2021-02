Basket, i migliori italiani della 18ma giornata di Serie A. Un Matteo Imbrò da 29 punti svetta in un turno che ha visto gli azzurri protagonisti (Di lunedì 1 febbraio 2021) La diciottesima giornata di Serie A Basket 2020-2021 ha visto gli azzurri decisamente sugli scudi. Tanti, infatti, sono stati gli italiani che hanno fatto faville. Tra tutti spicca uno stratosferico Matteo Imbrò che ha contribuito alla vittoria di Treviso su Brescia segnando addirittura 29 punti in 24 minuti di impiego. Matteo ha giocato uno dei migliori incontri della sua carriera e ha realizzato ben sette triple. Nella sfida in questione, peraltro, il sodalizio della Marca ha avuto un ottimo contributo anche da Nicola Akele, il quale ha sfornato una prova da 11 punti e 8 rimbalzi. Nel successo della Virtus Bologna su Cremona, come ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) La diciottesimadi2020-2021 haglidecisamente sugli scudi. Tanti, infatti, sono stati gliche hanno fatto faville. Tra tutti spicca uno stratosfericoche ha contribuito alla vittoria di Treviso su Brescia segnando addirittura 29in 24 minuti di impiego.ha giocato uno deiincontrisua carriera e ha realizzato ben sette triple. Nella sfida in questione, peraltro, il sodalizioMarca ha avuto un ottimo contributo anche da Nicola Akele, il quale ha sfornato una prova da 11e 8 rimbalzi. Nel successoVirtus Bologna su Cremona, come ...

