Basket | EuroCup 2021 | la nuova Trento di Molin obbligata a vincere contro il Bolougne

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Comincia dalla sfida dii francesi del Boulogne Metropolitans 92 laavventura di Emanuelesulla panchina della Dolomiti Energia. Una partita molto importante per i trentini, che hanno bisogno di una vittoria per continuare a tenere vivo il sogno dei quarti di finale. Non è sicuramente il miglior momento per, che arriva dalla sconfitta in campionatola Fortitudo Bologna, che è costata l’esonero a Nicola Brienza. Nelle Top-16 disono arrivate due sconfitte entrambe in trasferta, con in mezzo il successoi russi del Lokomotiv Kuban. Proprio il ko dell’andata con i francesi fa ancora malissimo a, sconfitta al termine di un supplementare dopo un finale di ...